Мир 06 сентября 2022, 00:11 Поделиться Telegram

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Viber Немецкий депутат потребовал запустить «Северный поток — 2» Stern: немецкий депутат Майер потребовал запустить «Северный поток — 2» РИА "Новости"

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Член баварского земельного парламента от партии «Альтернатива для Германии» Кристоф Майер заявил о необходимости запустить газопровод «Северный поток — 2». Такое мнение он высказал во время политических дебатов 5 сентября, написал журнал Stern.

По мнению Майера, в Германии следует продлить срок службы атомных электростанций и задействовать российский газопровод, замороженный по инициативе немецкого правительства 22 февраля. Его коллега Стефан Прочка, в свою очередь, назвал ФРГ супердержавой, которая должна «разговаривать на равных» с Россией и США.

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Российский трубопровод пролетает по Балтийскому морю, по нему в Германию могли прокачивать до 55 миллиардов кубометров газа. Инфраструктура «Северного потока — 2» была готова к запуску, но в феврале канцлер Олаф Шольц заморозил сертификацию магистрали.

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На фоне энергетического кризиса, разразившегося в Европе, Венгрия назвала российский «Газпром» надежным поставщиком энергоресурсов. В Будапеште надеются навыполнение подписанных ранее контрактов.

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