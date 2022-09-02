Мир 02 сентября 2022, 23:48 Поделиться Telegram

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Viber Школы Донбасса перешли на российскую программу обучения Представитель администрации президента Кириенко: школы Донбасса перешли на программу РФ РИА «Новости»

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Расположенные в Донбассе и на освобожденных территориях Украины школы перешли на российскую программу обучения. С детьми занимаются учителя, которые прошли подготовку в центре знаний «Машук». Об этом сообщил замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Первыми обучение в пятигорском центре проходили педагоги из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, уточнило РИА «Новости».

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«Первая сменa как раз была посвящена им, потому что на Донбассе и освобожденных территориях с 1 сентября ребята перешли на российскую программу. И это очень большая работа для учителей, которым надо было за лето пройти подготовку по российской программе», — подчеркнул Кириенко.

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В конце августа в Мелитопольский район Запорожской области доставили партию российских учебников. Всего привезли более 66 тысяч книг, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

Херсонская и приазовская часть Запорожской области находятся под контролем российских войск. Эти территории освободили от украинских националистов во время спецоперации.

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