Школьный совет случайно обругал родителей онлайн и подал в отставку. Видео

Совет начальной школы Oakley Union (Калифорния) был вынужден подать в отставку после пренебрежительных замечаний о семьях учащихся на онлайн-собрании Webex, которое транслировалось в прямом эфире. Участники конференции не подозревали, что их ехидные реплики доступны для публики.

Обнаружив техническую накладку, члены правления немедленно перевели обсуждение в частный статус, но было поздно. Как сообщило ВВС, их заявления были записаны и выложены в соцсети.

В частности, председатель правления Лиза Бризендин заявила, что родители протестуют против ограничений из-за пандемии коронавируса потому, что хотели бы сделать школу новой «нянькой» для их детей. Член совета Ричи Масадас, пошутил, что некоторые родители пользовались возможностью принимать наркотики, пока их детей не было дома.

«У моего брата была служба доставки медицинской марихуаны — его клиентурой были родители детей, которые учатся в нашей школе», — сказал он под смех остальных.

Ким Бид крепко выругалась, рассказывая об одном из родителей, критиковавшем ее в интернете. Участники конференции раскритиковали всех взрослых, которые были не согласны с вводимым правлением правилами.

После того, как беседа школьных функционеров была опубликована, более семи тысяч человек подписали петицию об их увольнении.

Окружной суперинтендант начальной школы Oakley Union Грег Хетрик сообщил, что через два дня после скандала все правление подало в отставку.

Члена конгресса США от Республиканской партии Лорен Беберт раскритиковали после того, как она приняла участие Zoom-конференции комитета палаты представителей по природным ресурсам на фоне целого арсенала огнестрельного оружия.