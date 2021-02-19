Конгрессвумен в США выступила в Zoom на фоне арсенала оружия

Член конгресса США, представительница Республиканской партии от Колорадо Лорен Беберт появилась на организационной встрече комитета палаты представителей по природным ресурсам в приложении Zoom на фоне арсенала огнестрельного оружия.

За спиной Беберт можно было разглядеть несколько видов оружия, среди которых две автоматические винтовки, ружье и пистолет.

Представительница Демократической партии Кэти Портер от Калифорнии раскритиковала Беберт в Twitter.

«Я всегда думала, что моя грязная посуда, которая громоздится и собирает бактерии, — это самое опасное, что может быть на фоне Zoom», — написала Портер. К своему твиту она добавила хэштег #SafeStorage («безопасное хранение») и скриншот, сделанный во время онлайн-слушаний. На кадре хорошо видно Беберт.

Сама конгрессвумен, спровоцировавшая поток возмущения, отреагировала на критику без сожалений. На своей странице в Twitter она делает репосты некоторых твиттов, добавляя в комментарий свой ответ.

«Кто сказал, что это на хранении? Они готовы к использованию», — ответила Беберт на одну из однотипных публикаций.

На прошлой неделе техасский адвокат Род Понтон появился в суде в виде мультяшного кота. Заседание проходило по видеосвязи, в Zoom, и защитник не смог справиться с анимированным фильтром. Видео с заседания разошлось в соцсетях. На кадрах вместо Понтона с юристами общается грустный котенок.