Школьный автобус и поезд столкнулись в Новой Зеландии

Школьный автобус столкнулся с поездом в Новой Зеландии. Медики сообщают примерно о 40 пострадавших.

Инцидент произошел на железнодорожном переезде недалеко от Палмерстон-Норт, рядом с населенным пунктом Банниторп, пишет NewstalkZB.

Сейчас устанавливается точное число находившихся в автобусе детей, при этом медики уже сообщили о том, что в аварии пострадали порядка 40 ребят. Некоторых детей пришлось вытаскивать из автобуса через окна.

Однако, как заявили в местной полиции, ни один ребенок не получил серьезных травм.

На месте происшествия работают четыре машины скорой помощи и группа быстрого реагирования.

Ранее школьный автобус попал в ДТП рядом с Уинчестером в английском графстве Гэмпшир. Автобус врезался в тоннель, проложенный под железнодорожным мостом. В результате столкновения у него оторвалась верхняя часть. Три школьника попали в больницу, еще 13 детям врачи оказали помощь сразу после аварии.