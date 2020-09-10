10 сентября 2020, 15:02
Школьный автобус врезался в мост в Англии
Школьный автобус попал в ДТП рядом с Уинчестером в английском графстве Гэмпшир. Об этом сообщил таблоид The Sun.
Автобус врезался в тоннель, проложенный под железнодорожным мостом. В результате столкновения у ТС оторвалась верхняя часть.
Три школьника попали в больницу, еще 13 детям врачи оказали помощь сразу после аварии. Жизни и здоровью учащихся ничего не угрожает. Дорога в районе аварии перекрыта.
На месте работают специалисты, они выясняют обстоятельства случившегося, отметила «Газета.ru». Туда же прибыли пожарные расчеты, медики и вертолет скорой помощи. Родители уже знают о ДТП.