Школьный автобус врезался в мост в Англии

Автобус врезался в тоннель, проложенный под железнодорожным мостом. В результате столкновения у ТС оторвалась верхняя часть.

Три школьника попали в больницу, еще 13 детям врачи оказали помощь сразу после аварии. Жизни и здоровью учащихся ничего не угрожает. Дорога в районе аварии перекрыта.

На месте работают специалисты, они выясняют обстоятельства случившегося, отметила «Газета.ru». Туда же прибыли пожарные расчеты, медики и вертолет скорой помощи. Родители уже знают о ДТП.