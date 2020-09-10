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    10 сентября 2020, 15:02

    Школьный автобус врезался в мост в Англии

    Алена Макаренко

    Школьный автобус попал в ДТП рядом с Уинчестером в английском графстве Гэмпшир. Об этом сообщил таблоид The Sun.

    Автобус врезался в тоннель, проложенный под железнодорожным мостом. В результате столкновения у ТС оторвалась верхняя часть.

    Три школьника попали в больницу, еще 13 детям врачи оказали помощь сразу после аварии. Жизни и здоровью учащихся ничего не угрожает. Дорога в районе аварии перекрыта.

    На месте работают специалисты, они выясняют обстоятельства случившегося, отметила «Газета.ru». Туда же прибыли пожарные расчеты, медики и вертолет скорой помощи. Родители уже знают о ДТП.

    Новости SMI.FM