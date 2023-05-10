Мир 10 мая 2023, 10:26 Школа при посольстве России в Варшаве возобновила работу на новом месте Директор школы при посольстве России в Варшаве Щукин сообщил о возобновлении ее работы Общеобразовательная школа при посольстве России в Польше

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Школа при посольстве РФ в Варшаве возобновила учебный процесс, но теперь уже в новых помещениях. Об этом заявил ее директор Леонид Щукин в комментарии ТАСС.

«Учебный процесс начался», — сказал Щукин.

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Он добавил, что все 18 классов уже готовы к занятиям, там есть все необходимое оборудование. Учителя тоже находятся на своих местах.

«Сегодня идет нормальный учебный процесс по расписанию», — подчеркнул директор.

Утром 29 апреля власти Польши силой забрали здание школы при посольстве России в Варшаве, учебное заведение занимало этот объект несколько десятилетий. Российское посольство назвало такие действия противоправными.

После этого под школьные помещения пришлось переоборудовать несколько пустых квартир в жилом комплексе посольства России. Там продолжают обучение 30–40 учеников. Государственную аттестацию в конце года проведут с соблюдением всех правил и сроков, подчеркнул Щукин.