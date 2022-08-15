Шяуляй-банк Литвы прекратил операции в рублях

Литовский Шяуляй-банк, который обслуживал калининградский транзит, прекращает все операции с Россией. Такое заявление сделала представитель ассоциации банков Литвы Валерия Кигуолене в эфире радио LRT.

«Шяуляй-банк с сегодняшнего дня прекращает расчетные операции с Россией в рублях, а с 1 сентября — во всех валютах. Клиенты об этом информированы заранее», — объявила она.

Сам банк еще в конце июля сообщил о прекращении работы с Россией с 1 сентября. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов пояснил, что Литва замкнула все платежи российских операторов только на этот банк, поэтому теперь оплата транзита станет невозможной, литовские власти могут отказаться его пропускать.

Кабмин Калининградской области подчеркнул, что отказ Шяуляй-банка принимать платежи в рублях никак не отразится на железнодорожных перевозках. Ведь и до этого счета приходили в валюте. Однако если Литва не определится с оплатой за транзит, то он пойдет морем, добавили в пресс-службе региональных властей. Об этом написало РИА «Новости».

Литва с 18 июня запретила перевозить в Калининград через Литву ряд товаров: металл, стройматериалы, дерево, цемент, удобрения и некоторые другие наименования.