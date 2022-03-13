Отступающие нацисты прятались за роженицами и обстреляли больницу в Волновахе

Украинские нацисты перед отступлением из Волновахи вели огонь из гранатометов и танков по ополченцам из здания и двора больницы, прикрывались пациентами и роженицами как живым щитом. А уходя, заминировали корпуса и обстреляли больницу из танка и «Града», рассказали РИА «Новости» работники больницы.

Здание больницы в Волновахе серьезно пострадало при обстреле нацистами. Снарядами пробило стены, частично они обрушились. Стекла выбиты, лечебные корпуса разбиты.

На площади перед больницей насчитали как минимум шесть погибших мирных жителей. Завалы еще не разобрали, жертв может быть больше. Корреспондент РИА «Новости» увидел на территории тела двух погибших украинских карателей. Врачи рассказали, что при отступлении бандеровцы добивали своих.

«Они чай тут пили, [мы] кормили их, лечили… А они потом отъехали и начали лупить», — рассказал сотрудник больницы.

В больнице при обстреле прятались не только пациенты, но и местные жители, у которых нет своих подвалов в домах. Главврач Виктор Саранов рассказал, что украинские танки стояли прямо во дворе. Он сообщил, что при обстреле «Градами» нацисты для наводки ориентировались на звонки медиков и пациентов по мобильным телефонам.

«Люди поднимались повыше, разговаривали по телефону, поскольку хоть так связь была. У нас в трех местах, где люди разговаривали, — туда и прилетало», — сообщил Саранов.

Пока все прятались в подвалах, медики приняли роды, родились шестеро малышей.

В Минобороны РФ 11 марта сообщили об освобождении Волновахи военными ДНР.