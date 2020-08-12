Схимонах Сергий заявил, что Лукашенко любит свой народ

Сергий Романов, ранее лишенный сана схиигумена, высказал свое мнение о событиях в Белоруссии. По его словам, белорусам нужно вспомнить, к чему привели протесты на Украине. Также он считает, что президент Александр Лукашенко любит своих сограждан.

«Обращаюсь и к молодежи, и к здравомыслящим людям Белоруссии. Зачем вам Майдан против любящего вас президента Лукашенко? Ваши волнения спровоцированы Хазарским каганатом и мировым правительством», — заявил он в своем видеообращении на YouTube.

Он задался вопросом: неужели опыт Украины ничему не научил белорусов? По мнению Сергия, 2014 год и последующие события принесли украинскому народу смерть, горе, разруху.

При этом Романов указал, что в России все сейчас остаются под домашним арестом и в масках. Он посоветовал людям после его проповеди спросить себя: «Кто ты для Отчизны не только внешне, но и внутренне?»

Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа. После них в разных городах страны начались массовые акции протеста против существующей власти. В среду, 12 августа, не зарегистрированный на выборах кандидат на пост главы государства Валерий Цепкало объявил о создании «Фронта национального спасения».

Схимонах Сергей потерял сан схиигумена после ряда скандалов. В частности, он захватил Среднеуральский женский монастырь. В итоге церковный суд признал его виновным в в нарушении священнической присяги и монашеских обетов.