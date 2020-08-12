Цепкало создаст «Фронт национального спасения» в Белоруссии

«Я объявляю о формировании Фронта национального спасения Республики Беларусь», — сказано в сообщении.

Он рассказал, что собирается мобилизовать соотечественников против «насильственного захвата власти» Александром Лукашенко, который в шестой раз победил на выборах. Также Цепкало намерен добиться сохранности национального суверенитета, демократии и свободы в стране.

Белоруссия выбирала президента в 9 августа, напомнила «Газета.ru». После окончания голосования люди вышли на улицы против существующей власти. Часть белорусов посчитали, что результаты выборов будут фальсифицированы. В итоге между мирными гражданами и милицией начались столкновения.

Только в ночь с 9 на 10 августа стражи порядка задержали около трех тысяч человек. Порядка одной тысячи — в Минске. Среди них оказались и журналисты. В следующие дни акции протеста продолжились. Не обошлось без пострадавших. Один из демонстрантов погиб.

Днем 12 августа на улицы Минска вышли девушки и женщины в белой одежде. Они призвали остановить произвол и насилие силовиков, которые нападают на мирных людей в последние дни.