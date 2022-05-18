Шестой пакет санкций против России заблокировали

Очередной, уже шестой пакет санкций Евросоюза против России заблокирован. Однако еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил в интервью Rai News 24, что прогресс по достижению соглашения будет достигнут.

«Мы приняли очень быстро и единодушно пять пакетов санкций, но шестой пакет по известным причинам пока стоит. Я оптимистично настроен по поводу перспектив нахождения компромисса», — сообщил еврокомиссар.

Камнем преткновения стало постепенное эмбарго на импорт российской нефти. Правительство Венгрии не согласно со сроками, в течение которых стране нужно отказаться от энергоносителя из России, они просят исключения. В этом Венгрию поддерживает еще несколько стран, которые в силу своего географического положения будут испытывать трудности с альтернативными путями поставки нефти.

Еврокомиссия уже пошла на ряд уступок в ходе согласования шестого пакета. Венгрии и Словакии разрешили закупать российскую нефть до конца 2024 года, однако в ряде европейских стран считают, что ущерб от эмбарго станет катастрофическим для многих государств.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что энергетическую зависимость от России нужно снизить «как можно быстрее». По плану фон дер Ляйен, необходимо переориентироваться на альтернативных поставщиков, наращивать долю возобновляемой энергии и ввести режим экономии.