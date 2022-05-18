Глава ЕК озвучила план отказа от российских энергоресурсов

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предоставила план ЕК по отказу от поставок энергоресурсов из России. Он включает переориентацию на альтернативных поставщиков, наращивание доли возобновляемой энергии и режим экономии.

По словам главы ЕК, нужно снизить энергетическую зависимость от России «как можно быстрее».

«Мы способны заместить российские ископаемые ресурсы, работая на трех уровнях: на уровне спроса путем экономии энергии, на уровне предложения через диверсификацию нашего энергетического импорта, а также постепенно отказываясь от использования ископаемых ресурсов и ускоряя переход к чистой энергии», — процитировало Урсулу фон дер Ляйен РИА «Новости».

Она отметила, что с прошлого года ЕС сократил долю импорта российского газа с 40% до 26%.

Чтобы достичь независимости от энергоресурсов из России, Евросоюзу придется сократить потребление энергии на 13%, отметила глава ЕК.

Согласно ее плану, доля возобновляемой энергии должна увеличиться до 45% к 2030 году. В период с 2025 по 2029 годы будут поэтапно вводить установку источников возобновляемой энергии для жилого сектора и общественных заведений.

На реформы в сфере энергетики мобилизуют до 300 миллиардов евро.