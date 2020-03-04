Шесть зараженных коронавирусом выявили в Белоруссии

Коварный китайский коронавирус добрался до Белоруссии. Медики выявили шесть случаев заболевания COVID-19 в республике.

«Все шесть человек чувствуют себя абсолютно удовлетворительно. По состоянию на сегодняшнее утро (4 марта — прим. ред.) температуры нет ни у кого, проводится динамическое наблюдение», — приводит БелТА слова министра здравоохранения Белоруссии Владимира Караника.

Все случаи заболевания выявили в результате профилактических мероприятий. Первые два заболевших вернулись из стран, где бушует коронавирус.

2019-nCoV появился чуть более двух месяцев назад в столице китайской провинции Хубэй — мегаполисе Ухане. Вирус быстро вырвался из Китая и распространился по всему миру. Никакого конкретного лекарства против этой инфекции пока нет. Болезнь лечат известными препаратами. К 4 марта коронавирус уже убил более трех тысяч человек. Общее количество зараженных увеличилось до 92 тысяч человек. Вылечиться смогли 48 тысяч инфицированных. Во всем мире приняты беспрецедентные меры безопасности, чтобы не допустить эпидемии. Из-за коронавируса под угрозой срыва находятся Олимпийские игры в Токио, которые по плану должны пройти этим летом.