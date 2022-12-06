Мир 06 декабря 2022, 11:42 Шесть российских нефтяных танкеров застряли в пробке возле Босфора Marinetraffic: на траверзе Босфора образовался затор из российских нефтяных траулеров РИА «Новости»

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Шесть российских танкеров с нефтью встали в пробке у входа в Босфорский пролив. Два траулера движутся в сторону Босфора со стороны Дарданелл. Такие данные привел портал по отслеживанию судов Marinetraffic.

Из опубликованных данных следует, что суда «Капитан Бармин», «Генерал Скобелев», «Леди Мария», «Леди Ария», Caminero и Roschem 2 стоят на якоре в Мраморном море. Танкеры «Механик Ерохин» и «Река Волга» движутся к проливу.

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О том, что пробка из танкеров возникла в водах Турции после введения потолка цен на нефть, написала 5 декабря, газета The Financial Times. По мнению журналистов издания, причиной затора стали требования турецкой стороной дополнительных подтверждений страховки танкеров. Одно из судов, которое пришло в район Босфора в последних числах ноября, вынуждено было задержаться на шесть дней.

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