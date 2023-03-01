01 марта 2023, 03:22
Шесть человек погибли при столкновении поездов в Греции
ERT1: минимум шесть человек погибли при столкновении поездов в Греции
Шесть человек получили смертельные ранения и десятки пострадали в результате аварии с пассажирским поездом в районе Эвангелизмоса. Об этом сообщил телеканал ERT1.
Пассажирский поезд сошел с рельсов в ночь на среду, 1 марта. Сейчас на месте аварии находятся около 30 машин скорой помощи, а также автомобили пожарных и других специальных служб.
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Спасатели ищут людей, которые могут оставаться заблокированными в перевернувшихся вагонах поезда. Спецслужбы прибыли к месту ЧП из Ларисы, Трикалы, Кардицы, Волоса, Катерини, Салоник и Ламии.
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Правительство распорядилось в срочном порядке открыть отделения для приема раненых в больницах городов Катерини и Лариса. Министр здравоохранения Танос Плеврис выехал на место аварии.
Три вагона пассажирского поезда перевернулись после столкновения с грузовым составом. Авария привела к пожару. Поезд следовал из Афин в Салоники.
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