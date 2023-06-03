Мир 03 июня 2023, 05:29 Шеф Пентагона упрекнул Китай в нежелании работать над разрешением кризисных ситуаций Глава Пентагона Остин: КНР не желает работать над решением кризисных ситуаций Freepik

Читать 360tv в

Американская сторона беспокоится из-за отсутствия желания у Китая «более серьезно» работать над улучшением системы по урегулированию тяжелых ситуаций с участием вооруженных сил обоих государств. Об этом сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин. Трансляцию с речью политика опубликовали на сайте ведомства.

«Я глубоко обеспокоен тем, что КНР не желает более серьезно работать над выработкой более совершенных механизмов урегулирования кризисных ситуаций с участием вооруженных сил наших двух стран», — сказал он в ходе форума по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

Реклама

Остин выразил надежду, что в ближайшее время положение дел поменяется в лучшую сторону.

Ранее Белый дом заявил о готовности к диалогу с Россией и КНР по контролю над вооружениями. Как отметил помощник лидера США по национальной безопасности Джейк Салливан, Вашингтон желает привлечения Пекина к этому вопросу, потому что ожидает от него «наращивания ядерных возможностей».