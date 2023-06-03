Мир 03 июня 2023, 01:37 Белый дом сообщил о готовности к диалогу с РФ и Китаем по контролю над вооружениями Помощник Салливан: США готовы к диалогу с Китаем и Россией по контролю над вооружениями РИА «Новости»

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Вашингтон подготовился к диалогу с Москвой и Пекином по контролю над вооружениями. Об этом сообщил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме.

«Вместо того, чтобы дожидаться урегулирования всех двусторонних разногласий, США готовы работать с Россией над тем, как управлять ядерными рисками и разрабатывать архитектуру контроля над вооружениями после 2026 года. <…> Мы готовы начать это обсуждение», — заявил представитель Белого дома.

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По словам Салливана, американская сторона считает важным привлечение Китая к этому вопросу, потому что ожидает от КНР «наращивания ядерных возможностей». Подобный диалог необходим странам для контроля конкуренции и предотвращения потенциального конфликта.

Срок российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) оканчивается в 2026 году. В феврале 2023 года российский лидер Владимир Путин заявил о приостановке участия Москвы в нем, отметив, что государство не выходит из соглашения. Глава РФ объяснил, что для возобновления диалога следует обозначить интересы Франции и Великобритании, а также учесть их стратегические арсеналы.

Госдепартамент США объявил контрмеры в контексте ДСНВ, однако Россия не намерена из-за этого менять свою позицию по договору. Как отметили в российском посольстве, путь к возобновлению действия соглашения «только один, и он хорошо известен».