Мир 26 января 2024, 23:41 Шарль Мишель передумал идти на выборы в Европарламент Глава Евросовета Мишель передумал баллотироваться в Европарламент в июне РИА «Новости»

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Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что под давлением критики передумал баллотироваться в Европарламент, он останется на своем посту до конца мандата. Об этом политик написал на своих страницах в социальных сетях.

Мишель объяснил свое решение волной критики.

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«По этой причине для обеспечения и выполнения моей нынешней миссии в полной мере я не буду баллотироваться на европейских выборах», — написал евродипломат.

Мишель отметил, что открыто заявил о своих планах заранее, чтобы дать возможность Евросовету подготовиться, но он недооценил негативную реакцию на свои планы. Глава Евросовета решил «обдумать все будущее» до окончания действия своего мандата.

Возможный уход в отставку Шарля Мишеля оказался шоком для лидеров Евросоюза. Это заявление назвали «скандальным поступком».