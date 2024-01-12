Мир 12 января 2024, 19:21 «Пришли в ярость». Уход в отставку председателя Евросовета разозлил лидеров ЕС Politico: уход в отставку председателя Евросовета Мишеля разозлил лидеров ЕС Pixabay

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Уход в отставку председателя Евросовета Шарля Мишеля оказался шоком для лидеров ЕС. По информации издания Politico, коллеги политика «пришли в ярость» от его решения.

Мишель публично объявил, что откажется от поста главы Евросовета летом, чтобы участвовать в выборах в Европарламент. Лидеры ЕС узнали о его решении одновременно с широкой публикой, что вызвало бурю недовольства. По информации СМИ, заранее Мишель предупредил только своего близкого друга, французского президента Эммануэля Макрона.

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«Это абсолютно скандальный поступок», — констатировал представитель Центра европейской политики Эндрю Дафф.

Поступок Мишеля назвали неуважительным к Евросовету и особенно непозволительным в нынешний тяжелый для ЕС период. Депутаты Европарламента предложили не дожидаться собственной отставки политика и уволить его раньше времени: Мишель рискует стать первым лидером Евросовета, которого ждет такая участь.

Ранее Мишель заявил, что пойдет на выборы от бельгийской либеральной партии «Реформаторское движение». В случае успешного результата он сможет претендовать на пост спикера Европарламента или должность еврокомиссара