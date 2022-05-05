Блогера, активиста и журналиста с Украины Анатолия Шария задержали в Испании. Его подозревают в госизмене. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью изданию «Абзац» сказал, что Шария не смогут арестовать на родине.

Политик отметил, что против блогера ведут расследование. Однако Шария не смогут выдать украинским правоохранителям: журналист находится в Европе в статусе беженца. Также Азаров сказал, что у стороны обвинения вряд ли есть доказательная база.

«Украине предстоит предоставить весомые доказательства его госизмены, а таких доказательств у них нет», — сказал он.

О задержании Шария сообщили представители СБУ. Заявление ведомства процитировал RT. Активиста арестовали испанские правоохранители при тесном взаимодействии с украинскими спецслужбами.

«360» вышел на связь с адвокатом блогера Сталиной Гуревич. Она не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о задержании блогера.