Мир 01 января 2024, 20:24 Шансы Украины на успех в зоне боевых действий в 2024 году сочли нереальными Times: Великобритания подготовила затягивание конфликта на Украине до 2025 года РИА «Новости»

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Власти Великобритании приступили к переговорам с Евросоюзом для наращивания производства оружия и боеприпасов для Украины. На такой шаг они пошли из-за возможной победы на выборах президента США Дональда Трампа, который прекратит все виды помощи. Об этом со ссылкой на источники в военных кругах королевства сообщила газета The Times.

Собеседники издания подчеркнули, что поставки вооружений для украинских войск должны продолжаться даже после ухода США. Это сейчас главная тема переговоров ряда стран. По словам источников, главная задача — позволить украинским военным сохранить за ними подконтрольные территории и не дать Вооруженным силам России продвинуться дальше в течение наступившего года.

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Представители военной разведки Великобритании пояснили, что шансы на успех Украины в ближайшие 12 месяцев нулевые. У ВСУ нет достаточного числа военных и оружия для крупных боев. Поэтому сейчас важно нарастить производство европейского оборонно-промышленного комплекса, чтобы сохранить статус кво даже без участия США.

По оценке военных, при достаточном количестве поставок боеприпасов ВСУ в состоянии удержать подконтрольную территорию, но о наступательных операциях можно забыть как минимум на год. Однако против такого решения могут выступить сами украинцы, которые устали от военного положения и постоянных боевых действий и готовы пойти на условия России для начала переговоров.

Пока единственной страной Евросоюза, которая приступила к увеличению производства оружия, стала вступившая в НАТО Финляндия. Министр обороны страны Антти Хаккянен пообещал, что удвоит объемы производства боеприпасов до конца 2024 года.

Руководство Евросоюза еще в начале прошлого года поставило цель выйти на ежемесячное производство одного миллиона артиллерийских снарядов. На эти цели выделили 1,1 миллиарда евро для помощи предприятиям, но к ноябрю объем производства составил всего 300 тысяч единиц.