Мир 22 декабря 2023, 13:55 Вступившая в НАТО Финляндия объявила об увеличении производства боеприпасов Министр обороны Финляндии Хаккянен заявил о новой холодной войне с Россией РИА «Новости»

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Россия способна продолжать боевые действия на Украине в течение многих лет благодаря усилению работы своего оборонно-промышленного комплекса. Страны Запада и Украина недооценили собственные силы и возможности для противостояния. Как сообщила газета Politico, с таким заявлением выступил министр обороны Финляндии Антти Хаккянен.

Он пояснил, что страны Запада не сразу осознали всю военную мощь России и рассматривали начавшуюся в 2022 году спецоперацию как краткосрочную проблему.

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«Теперь в США и странах НАТО осознали, что это конец мирных 30 лет с момента распада Советского Союза. Мы вступаем в своего рода новую холодную войну», — заявил Хаккянен.

Авторы материала напомнили, что в декабре Финляндия объявила, что удвоит производство боеприпасов, часть из которых начнут поставлять Украине. Страна намерена помочь ВСУ с сокращением поставок от западных союзников и их неспособностью нарастить производство снарядов.

Правительство Финляндии выделило около 25 миллионов долларов для расширения объемов выпуска оружия. Кроме того, инвестиции предоставила норвежская оборонная компания NAMMO, имеющая собственные производства в стране. Ожидается, что выход на пик придется к 2027 году.

Общая сумма инвестиций и долгосрочных контрактов на закупку вооружений до 2030 года составит 1,3 миллиарда долларов. Если Финляндии удастся выполнить свои планы, то она станет первой страной Евросоюза, которая масштабировала свое производство.

Журналисты напомнили, что руководство ЕС в начале года объявило о готовности выйти на производство одного миллиона артиллерийских снарядов к концу года. На эти цели выделили 1,1 миллиарда долларов. Но к ноябрю объем производства составил всего 300 тысяч единиц боеприпасов.

Хаккянен подчеркнул, что в долгосрочной перспективе у Евросоюза и Украины есть хорошие шансы для наращивания оборонно-промышленного комплекса, с которым Россия конкурировать не сможет. Но для этого нужны жесткие политические решения со стороны руководства стран.

Ряд европейских компаний подписали с украинскими властями соглашения об открытии в стране производства артиллерийских снарядов и заводов для ремонта западной бронетехники. Пока это только первые шаги по восстановлению оборонно-промышленного комплекса Украины. Но в условиях боевых действий пока неизвестно, как далеко они могут зайти.

На этой неделе Финляндия, Швеция, Дания, Латвия, Литва и Эстония заключили с США оборонные соглашения, предусматривающие размещение в регионе американских войск и проведение там учений. По оценке опрошенных Politico экспертов, такое решение позволит США превратить всю Северную Европу в оборонительный регион.