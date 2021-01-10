Шансы на преждевременную отставку Трампа оценили

Импичмент действующего президента США Дональда Трампа не наберет голосов в сенате. Кроме того, вице-президент Майк Пенс не выражает желания отстранить его от должности. Об этом заявил профессор политологии Стэнфордского университета Моррис Фиорина.

«Я думаю, что шанс отстранения Трампа от должности по 25-й поправке крайне мал, даже если будет предпринята попытка. У Пенса нет желания делать это, а республиканские чиновники кабинета хотят только выбраться из города политически живыми, так сказать», — пояснил профессор. Цитату привело РИА «Новости».

Согласно упомянутой поправке к Конституции, вице-президент принимает полномочия президента, если действующий лидер страны не может выполнять свои обязанности. При этом для применения этой поправки нужно согласие вице-президента, а также более половины представителей Кабинета министров. Фиорина отметил, что демократы в Конгрессе будут и дальше говорить об импичменте. Так они постараются добиться, чтобы Трампу запретили занимать выборные должности.

«Но это маловероятно, потому что вряд ли две трети сената проголосует за импичмент, если только Трамп не сделает еще что-то из ряда вон выходящее», — подчеркнул политолог.

Он добавил, что в конечном счете это превратится в символический жест, удовлетворяющий демократов. По словам профессора, последние события нанесли Трампу «большой и, возможно, невосполнимый урон».

Ранее вице-президент США Майк Пенс не исключил, что против Трампа могут использовать 25-ю поправку к Конституции. Он отметил, что это произойдет, если действующий президент станет более нестабильным.