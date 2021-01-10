Вице-президент США допустил использование 25-й поправки против Трампа

Вице-президент США Майк Пенс не исключил, что в отношении действующего американского президента Дональда Трампа может быть применена 25-я поправка к Конституции.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в окружении вице-президента. Согласно сообщению, Пенс допустил использование поправки в случае, если если Трамп станет «более нестабильным».

В среду, 6 января, сторонники действующего главы Белого дома Дональда Трампа, несогласные с итогами выборов президента США, ворвались в Капитолий и устроили там погром во время заседания Конгресса по утверждению Джо Байдена на пост главы Американского государства. Во время беспорядков погибли пять человек. После этих событий Трампа забанили во всех социальных сетях.

Министерство юстиции не намерено выдвигать обвинений в подстрекательстве к захвату Капитолия Трампу. А вот Байден напротив, заявил, что именно действия Трампа привели к тому, что «внутренние террористы» пошли на штурм здания Конгресса. За импичмент Трампа выступает палата представителей и ее спикер Нэнси Пелоси. Она уже заявила, что если правительство не воспользуется 25-й поправкой, то вотум недоверия вынесет Конгресс.

Срок президентских полномочий Дональда Трампа истекает 20 января