Сухогруз в Суэцком заливе задел российский военный танкер

Во вторник, 23 марта, в Суэцком заливе сухогруз задел кормовую часть российского военного танкера «Кола». Об этом сообщили в пресс-службе Балтийского флота РФ.

По данным военных, сухогруз «Арку Роял» нарушил правила судоходства, уточнил сайт RT. Капитан судна признал вину. Ему заявлен морской протест.

«В результате произошедшего никто из экипажа танкера не пострадал, разлива топлива нет. Танкер „Кола“ в помощи не нуждается и продолжает движение по плану перехода», — передал «Интерфакс» сообщение ведомства.

Несколько дней назад корвет «Стойкий» и средний танкер «Кола» зашли в Судан, где создается пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ. А в середине февраля они приняли участие в совместном российско-иранском военно-морском учении в Оманском заливе и северо-западной части Индийского океана.

В середине марта дипломаты рассказали о захвате российского моряка африканскими пиратами в Гвинейском заливе. Посольство России в Нигерии принимает все возможные меры для освобождения похищенного.