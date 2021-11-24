Северокорейца приговорили к казни за контрабанду сериала «Игра в кальмара»

Просмотр сериала «Игра в кальмара» обернулся для группы старшеклассников из Северной Кореи каторжными работами на пять лет. Доставившего в страну флешку с записанными сериями приговорили к смертной казни. Об этом сообщил сайт RFA со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников, накопитель с записанным сериалом молодой человек привез из Китая. Вместе с одноклассником они посмотрели все серии. После этого флешку передали другим школьникам.

Во время такого просмотра их поймали бойцы из Бюро наблюдения. Это специальная группа цензоров, которая специализируется на поиске людей, которые читают иностранную литературу, смотрят фильмы или слушают музыку.

С прошлого года в Северной Корее действует закон «Об искоренении реакционной мысли и культуры среди молодежи». Он предусматривает максимально жесткие наказания — вплоть до смертной казни — за хранение, распространение или просмотр средств массовой информации из капиталистических стран. Сюда же относится и соседняя Южная Корея.

Как отметили собеседники журналистов, случай со зрителями «Игры в кальмара» стал первым приговором по этому закону. Кроме школьников ответственность грозит их учителям.

«Правительство очень серьезно относится к случившемуся. Центральный комитет уволил директора школы, секретаря по делам молодежи и классную руководительницу», — заявил собеседник издания.

Он добавил, что их исключили из партии. В ближайшее время их могут отправить на принудительные работы в угольные шахты или сослать в сельские районы страны. Сейчас северокорейские силовики проводят обыски на рынках в поисках электронных носителей. За покупку и продажу таких устройств грозит серьезное наказание вне зависимости от их объема.

При этом ходят слухи, что один из студентов смог избежать наказания, так как его родители подкупили судью, заплатив около трех тысяч долларов США.

Пиратские версии сериала «Игра в кальмара» уже давно распространяются по Северной Корее на флешках и SD-картах. Среди жителей страны особые симпатии вызывает героиня актрисы Чон Хо Ен. По сюжету, она сбежала из Северной Кореи и решилась на игру, чтобы помочь деньгами младшему брату и забрать мать.