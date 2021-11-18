Сериал «Игра в кальмара» контрабандой попал в Северную Корею

Несмотря на запрет северокорейских властей, в республику незаконным образом попали копии популярного хита Netflix «Игра в кальмара». В январе Пхеньяном был принят закон, налагающий уголовную ответственность и штрафы за просмотр шоу, фильмов и сериалов, снятых в Южной Корее.

Как сообщило радио «Свободная Азия», сериал проник в страну на USB-флеш-накопителях и SD-картах, которые контрабандой провозят на кораблях. Затем их доставляют вглубь Северной Кореи.

Один из анонимных собеседников радио объяснил, что симпатии северокорейских зрителей в особенности вызывает персонаж, сыгранный актрисой Чон Хо Ен. Ее героиня Кан Сэ-Бек (под номером 067) бежала из Северной Кореи. Она надеялась на призовые деньги помочь младшему брату и матери покинуть страну. Поэтому молодые жители Пхеньяна ей сопереживают и тайно «ночью под своими одеялами» смотрят сериал.

Сами южнокорейцы утверждают, что «Игра» довольно точно показывает жизнь в их стране в условиях нарастающего кризиса госдолга. Жители Северной Кореи считают, что сериал демонстрирует местных чиновников, которые борются друг с другом на валютном рынке не на жизнь, а на смерть. Причем каждый северокореец в любой момент может попасть под суд за то, что зарабатывает слишком много денег.

В Северной Корее раскритиковали сериал «Игра в кальмара». Одно из изданий написало, что он показывает ужасный мир, в котором важны только деньги и капиталистическую культуру в худших ее проявлениях.