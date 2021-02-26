Украина допускает огромную ошибку, пытаясь заблокировать строительство российского газопровода «Северный поток — 2», заявил в эфире «России 1» немецкий политолог Александр Рар. По его мнению, Европа ждет, что Киев договорится с Москвой по газовым вопросам.

Украинским властям, продолжил Рар, «должно быть стыдно», поскольку ЕС «привлекает Украину в свое энергетическое пространство». А она в ответ в союзе с Польшей пытается «спровоцировать какие-то скандалы, конфликты с Россией, чтобы на последних метрах остановить „Северный поток — 2“».

Собеседник считает что такое поведение Киева «просто близоруко», поскольку администрация президента США Джо Байдена не поддерживает остановку строительства газопровода наперекор Европе.

«Мы, на Западе, ожидаем от Украины очень простого — чтобы она была верной транзитной страной для российского газа на Запад, чтобы она договаривалась также с Россией», — пояснил Рар.

Политолог считает, что ЕС «отбил» попытки США вмешиваться в собственную энергетическую безопасность.

22 февраля главы МИД Польши и Украины призвали Байдена «использовать все средства», чтобы «Северный поток — 2» не был достроен.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский в беседе с польским коллегой Анджеем Дудой назвал газопровод «ловушкой для всей Европы». Главы государств обсудили противодействие этому газопроводу.