Газопровод «Северный поток — 2» достроят уже в 2021 году. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак. Его слова процитировало РИА «Новости».

Он подчеркнул, что озвучил данные оператора проекта Nord Stream 2 AG. Однако более точные сроки завершения работ он не назвал. Когда журналисты поинтересовались, могут ли закончить газопровод летом, вице-премьер подчеркнул, что получить более точную информацию можно у самой компании.

По данным Nord Stream 2 AG по состоянию на 31 марта, газопровод достроили на 95%. До конца работ оставалось уложить 121 километр. При этом общая протяженность двух ниток «Северного потока — 2» составляет 2460 километров.

В апреле глава комитета Госдумы по энергетике, координатор депутатской группы по связям с немецким бундестагом Павел Завальный отметил, что завершить строительство планируют не позднее лета. Он подчеркнул, что Германия сможет получить первый газ по газопроводу в это же время.

Ранее бывший посол США в Польше призвал уничтожить газопровод. Он назвал проект плохим, потому что тот расколет энергетический рынок в Европе. По его мнению, это произойдет из-за возможности России продавать газ Германии, минуя Польшу и Украину.