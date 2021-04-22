Бывший главный координатор санкционной политики Госдепа США, экс-посол Дэниэл Фрид заявил, что трубопровод «Северный поток — 2» нужно уничтожить. По его мнению, это плохой проект.

«„Северный поток — 2“ — плохой проект, так как он расколет энергетический рынок в Европе, даст возможность Путину продавать газ Германии в обход Польши и Украины. Американское руководство могло бы воспользоваться санкционным орудием, чтобы уничтожить „Северный поток — 2“. Можно попробовать это сделать, но мы рискуем отношениями с Берлином. Что же тогда мы можем предпринять? Отказаться от санкций? Нет, потому что этот проект вреден», — заявил Дэниэл Фрид в интервью газете Gazeta Wyborcza.

Он отметил, что немецкое правительство совершило ошибку, когда согласилось на «Северный поток — 2». По его мнению, Германии нужно обратиться с каким-либо предложением к полякам, к остальным странам Европы и американцам.

«Источник агрессии и опасности для всех — не Берлин, а Кремль», — добавил он.

Канцлер Германии Ангела Меркель в конце апреля заявила, что сделала выбор в пользу строительства «Северного потока — 2». Противоречия по поводу реализации газового проекта она назвала политической борьбой.