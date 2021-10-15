Заместитель председателя правительства России Александр Новак заявил, что газовый кризис в Европе не связан с российским газопроводом «Северный поток — 2». Вице-премьер рассказал, что Россия в полной мере исполняет свои обязательства, сообщило радио Business FM.

Зампред правительства Александр Новак рассказал о том, что Россия исполняет все свои обязательства по поставке газа в Европу в полном объеме. Это подтверждают и европейские партнеры, сообщило радио.

Александр Новак заявил о том, что строительство «Северного потока — 2» не может быть причиной газового кризиса в Европе, потому что газопровод связан с расширением инфраструктуры, а не с заключенными контрактами.

Зампред правительства России также сообщил, что увеличить поставки газа в Европу можно только по поступившим заявкам и контрактам.

«Мы полностью выполняем обязательства по всем контрактам, которые есть между „Газпромом“ и покупателями российского газа, это подтверждают и наши европейские партнеры», — добавил Александр Новак.

Представители Германии заявили, что Россия не нарушала контракты на поставку газа в Европу. Подобные утверждения официально опровергло немецкое правительство.