«Северный поток — 2» не виновен в кризисе Европы — Новак
Зампред правительства России Александр Новак: связи между «Северным потоком — 2» и кризисом в Европе нет
Заместитель председателя правительства России Александр Новак заявил, что газовый кризис в Европе не связан с российским газопроводом «Северный поток — 2». Вице-премьер рассказал, что Россия в полной мере исполняет свои обязательства, сообщило радио Business FM.
Зампред правительства Александр Новак рассказал о том, что Россия исполняет все свои обязательства по поставке газа в Европу в полном объеме. Это подтверждают и европейские партнеры, сообщило радио.
Александр Новак заявил о том, что строительство «Северного потока — 2» не может быть причиной газового кризиса в Европе, потому что газопровод связан с расширением инфраструктуры, а не с заключенными контрактами.
Зампред правительства России также сообщил, что увеличить поставки газа в Европу можно только по поступившим заявкам и контрактам.
«Мы полностью выполняем обязательства по всем контрактам, которые есть между „Газпромом“ и покупателями российского газа, это подтверждают и наши европейские партнеры», — добавил Александр Новак.
Представители Германии заявили, что Россия не нарушала контракты на поставку газа в Европу. Подобные утверждения официально опровергло немецкое правительство.