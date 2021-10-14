Германия официально признала, что Россия не нарушала контракты на поставки газа

В Германии заявили, что Россия не нарушала контрактов на поставки газа в Европу. Немецкое правительство официально отвергло подобные утверждения.

Запрос посылал глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст. Ответ пришел еще 11 октября, рассказал он ТАСС.

«Правительство ФРГ 11 октября официально дало отрицательный ответ на мой вопрос», — подчеркнул Эрнст.

Немецкий депутат хотел выяснить, является ли причиной роста стоимости газа «несоблюдение российскими поставщиками энергоресурсов своих обязательств в рамках действующих контрактов».

Кабмин ФРГ указал на отсутствие у правительства сведений о срывах контрактных обязательств российской стороной.

Летом 2021 года, добавили в министерстве экономики и энергетики Германии, на объектах газовой отрасли в России и Норвегии проводили технические работы. При производстве голубого топлива наблюдались сложности, поэтому его импортируемый объем сократился.

Конъюнктура рынка начала восстанавливаться, а на ценообразование оказал влияние налог на выбросы СО2. Значение природного газа в производстве электроэнергии в целом стало расти, отметили в ответе на депутатский вопросы.

«Небольшой объем предложений столкнулся с повышенным спросом, что привело к значительному увеличению краткосрочных цен», — подчеркнули в немецком кабмине.