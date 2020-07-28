Украина и Польша будут совместно противостоять «Северному потоку-2»

На состоявшейся в Варшаве встрече министров иностранных дел Польши и Украины было решено координировать действия, чтобы совместно противостоять строительству газопровода «Северный поток — 2». Он якобы несет угрозу энергетической безопасности всей Европы.

Об этом сказано в совместном заявлении министров двух стран Дмитрия Кулебы и Яцека Чапутовича. Документ опубликован на сайте международного ведомства Украины. Министры иностранных дел также договорились продолжать сотрудничество с Вашингтоном в области энергетики.

«Стороны обсудили взаимодействие в сфере энергетики и важную роль, которую Украина и Польша играют в обеспечении энергетической безопасности Европы… Стороны подчеркнули, что российский проект „Северный поток-2“ несет угрозу энергетической безопасности всей Европы и договорились предпринимать дальнейшие шаги, чтобы не допустить его реализацию», — говорится в сообщении.

На днях директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что в случае запуска второй нити «Турецкого потока» к ней подключится Венгрия, и уровень транзита газа через Украину снизится на 15 миллиардов кубометров.