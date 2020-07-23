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    23 июля 2020, 16:40

    Украина подсчитала убытки из-за запуска «Турецкого потока»

    Алена Макаренко

    В случае запуска второй нити «Турецкого потока» уровень транзита газа через Украину снизится на 15 миллиардов кубометров ежегодно. Такое заявление сделал директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон, его процитировал сайт «Утро.ру».

    При успешном запуске газопровода Киев потеряет Венгрию, которая подключится к новой нити.

    Такой прогноз может сбыться, если вторую нитку запустят в 2021 году.

    В первом полугодии 2020 года газовый транзит через территорию Украины составлял 24,9 миллиарда кубов. Данный показатель ниже уровня аналогичного периода 2019 года на 45%.

    Проект «Турецкий поток» подразумевает строительство двух нитей трубопровода из России в Турцию по дну Черного моря. Первое топливо пошло по нему 1 января 2020 года. Проектная мощность — 31,5 миллиарда кубометров газа в год.

    Одновременно с ним строится «Северный поток — 2». Ранее бизнесмены Германии предупредили, что ответят на санкции США в случае введения очередных санкции против проекта. Предприниматели больше не боятся попасть в санкционную спираль.

    Новости SMI.FM