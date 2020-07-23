Украина подсчитала убытки из-за запуска «Турецкого потока»

При успешном запуске газопровода Киев потеряет Венгрию, которая подключится к новой нити.

Такой прогноз может сбыться, если вторую нитку запустят в 2021 году.

В первом полугодии 2020 года газовый транзит через территорию Украины составлял 24,9 миллиарда кубов. Данный показатель ниже уровня аналогичного периода 2019 года на 45%.

Проект «Турецкий поток» подразумевает строительство двух нитей трубопровода из России в Турцию по дну Черного моря. Первое топливо пошло по нему 1 января 2020 года. Проектная мощность — 31,5 миллиарда кубометров газа в год.

Одновременно с ним строится «Северный поток — 2». Ранее бизнесмены Германии предупредили, что ответят на санкции США в случае введения очередных санкции против проекта. Предприниматели больше не боятся попасть в санкционную спираль.