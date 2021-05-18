Для противодействия строительству газопровода «Северный поток — 2» будут использованы все правовые средства. Германская экологическая организация Deutsche Umwelthilfe заявила, что опротестует в суде решение Федерального ведомства по судоходству и гидрографии (BSH) о немедленном исполнении разрешения на укладку труб для «Северного потока — 2» в водах ФРГ.

О своих намерениях организация сообщила на официальном сайте. Руководитель Deutsche Umwelthilfe Саша Мюллер-Креннер подчеркнул, что поданный ранее иск должен был приостановить действия регулятора. Однако этого не было сделано вопреки «духу и тексту» решения Федерального конституционного суда об охране окружающей среды. Организация 13 апреля обращалась в суд Гамбурга с требованием отменить решение о выдаче разрешения на продолжение строительства газопровода.

«Мы подадим заявление в административный суд Гамбурга с целью восстановления приостанавливающего действия нашего иска. Мы используем все правовые средства, чтобы остановить дальнейшее строительство этого устаревшего мега-проекта», — подчеркнул он.

Готовность «Северного потока — 2» в настоящее время составляет 95%.

Накануне германское Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии дало разрешение на строительство с мая трубопровода «Северный поток — 2» в водах ФРГ.