Германское Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии дало разрешение на строительство трубопровода «Северный поток — 2» в водах ФРГ. Его начнут в мае.

Эту информацию регулятор распространил в своем заявлении. Его процитировало РИА «Новости».

«Федеральное морское и гидрографическое агентство ФРГ (BSH) распорядилось сегодня о немедленной реализации второго разрешения на модификацию строительства и эксплуатации газопровода „Северный поток — 2“ на двухкилометровом участке в исключительной экономической зоне Германии (ИЭЗ)», — сказано в сообщении.

Речь идет о начале работ по прокладке труб в германской исключительной экономической зоне на отрезке длиной два километра. Их будут прокладывать с помощью судов с системой якорного позиционирования. Таким оборудованием оснащен в том числе трубоукладчик «Фортуна».

Ранее выданное в начале года разрешение на строительство опротестовали экологические организации NABU и DUH. Они мотивировали свое решение предполагаемыми рисками для окружающей среды.

Иски, которые они подали, имели «приостанавливающее действие», поэтому продолжать строительство газопровода было запрещено. Однако с конца мая по сентябрь 2021 года действует обычное разрешение, которое получили еще в 2018 году.