Мир 03 ноября 2022, 04:09 Северная Корея за утро выпустила в сторону Японского моря три ракеты — СМИ «Ренхап»: Северная Корея выпустила три ракеты в сторону Японского моря РИА "Новости"

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Власти Северной Кореи выпустили в сторону Японского моря одну баллистическую ракету большой дальности и две — малой дальности, сообщило южнокорейское агентство «Ренхап» со ссылкой на свои источники.

Япония трижды объявила предупреждения о пусках ракет со стороны КНДР. Следом власти предупредили население о возможном падении ракет. Находящиеся в Японском море суда попросили соблюдать меры предосторожности.

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В некоторых районах Японии сработала система экстренного оповещения. Позднее в Минобороны Японии пришли к выводу, что полет северокорейских ракет не угрожал стране.

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Сеул решительно выступает против ядерной программы Пхеньяна. Однако лидер республики Ким Чен Ын не собирается ее сворачивать. В КНДР полагают, что это единственный способ отстоять свой суверенитет и право вести независимую политику.

В МИД России полагают, что Южная Корея и США спровоцировали пуски ракет Северной Кореей. Это связано с совместными учеными военных двух стран. Однако ситуация в регионе остается напряженной.