Глава департамента Азии МИД России Зиновьев заявил, что США и Южная Корея спровоцировали пуски ракет КНДР | 360°

31 октября 2022, 19:02
Глава департамента Азии МИД России Зиновьев заявил, что США и Южная Корея спровоцировали пуски ракет КНДР
Директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев считает, что КНДР провела пуски ракет из-за провокаций США и Южной Кореи. Об этом сообщило РИА «Новости».
По данным сайта «Политика сегодня», ситуация на Корейском полуострове «продолжает деградировать», убежден эксперт.
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«Во многом эти пуски спровоцированы военно-политической активностью, которую мы долгие годы не наблюдали ни со стороны Республики Кореи, ни со стороны ее союзников», — заявил он.
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Зиновьев уточнил, что в последнее время ситуация изменилась и Южная Корея вместе с США начали проводить военные маневры, что спровоцировало КНДР на ответные действия.
США
Южная Корея
КНДР
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