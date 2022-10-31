Глава департамента Азии МИД России Зиновьев заявил, что США и Южная Корея спровоцировали пуски ракет КНДР | 360°

Мир 31 октября 2022, 19:02 Глава департамента Азии МИД России Зиновьев заявил, что США и Южная Корея спровоцировали пуски ракет КНДР

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Директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев считает, что КНДР провела пуски ракет из-за провокаций США и Южной Кореи. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным сайта «Политика сегодня», ситуация на Корейском полуострове «продолжает деградировать», убежден эксперт.

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«Во многом эти пуски спровоцированы военно-политической активностью, которую мы долгие годы не наблюдали ни со стороны Республики Кореи, ни со стороны ее союзников», — заявил он.

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Зиновьев уточнил, что в последнее время ситуация изменилась и Южная Корея вместе с США начали проводить военные маневры, что спровоцировало КНДР на ответные действия.