Северная Корея выпустила снаряд в сторону Японского моря

Северокорейские военные совершили запуск неопознанного снаряда в Японское море. Информацию распространило южнокорейское агентство Ренхап.

«Северная Корея запустила как минимум один неопознанный снаряд в Японское море», — написали журналисты.

Этот пуск снаряда стал уже девятым по счету за 2022 год. В конце февраля вооруженные силы Южной Кореи сообщали, что КНДР произвела очередной пуск неопознанного снаряда. Ракету направили в сторону Японского моря. Позже власти Северной Кореи пояснили, что военные страны провели важное испытание для создания разведывательного спутника.

Первое испытание в 2022 году КНДР провела 5 января, а спустя шесть дней произвела еще один запуск. Всего в январе северокорейские военные провели семь ракетных испытаний, в число которых вошли запуски гиперзвуковой ракеты и баллистической ракеты средней дальности.

Западные страны регулярно высказываются против подобных действий, так как считают их опасными и нецелесообразными. При этом Северная Корея уже предупреждала о планах отказаться от моратория на ядерные испытания.