Мир 06 января 2024, 07:43 Ким Чен Ын поручил увеличить объемы производства пусковых установок для ракет ЦТАК: Ким Чен Ын посетил завод по производству ракетных установок Ким Чен Ын / РИА «Новости»

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вместе с дочерью посетили завод, где производят мобильные пусковые установки для ракет. Он распорядился, чтобы предприятие нарастило выпуск оборудования ради модернизации армии страны. Об этом сообщило агентство ЦТАК.

Ким Чен Ыну доложили о выполнении заводом плана на 2023 год. Он высоко оценил заслуги коллектива, который достиг новой производственной цели. Также северокорейский лидер поставил ряд задач по составлению перспективного плана выпуска ракетных установок.

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«Товарищ Ким Чен Ын отметил важность производства пусковых машин для различных тактико-стратегических вооружений», — подчеркнули в ЦТАК.

В материале говорится, что эта работа идет в рамках программы укрепления ядерных сил страны. По словам Ким Чен Ына, завод играет большую роль в оборонном контуре КНДР, поэтому он «дорожит» им.

Лидер Северной Кореи поддерживает курс на милитаризацию страны. Ранее он призвал Народную армию готовиться к потенциальной войне на фоне угрозы со стороны Южной Кореи и США.