Северная Корея отказалась участвовать в Олимпиаде в Пекине

КНДР не будет принимать участие в зимней Олимпиаде в 2022 году в Пекине. Письмо с отказом Олимпийский комитет страны направил организаторам Игр в Китае.

В заявлении, которое опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), говорилось, что КНДР не сможет участвовать в ОИ из-за действий «враждебных сил» и глобальной пандемии коронавируса, сообщило РБК.

«Но будем полностью поддерживать и поддерживать все проекты наших китайских товарищей по подготовке грандиозного и прекрасного олимпийского праздника», — заверили в комитете.

Осенью прошлого года Международный олимпийский комитет дисквалифицировал КНДР до конца 2022 года за пропуск ОИ в Токио. Президент МОК Томас Бах заявил, что Северная Корея нарушила Олимпийскую хартию и не выполнила свои обязанности.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. В минувшем декабре США заявили, что официальные представители страны не приедут на соревнования, но американская сборная будет получать поддержку на расстоянии. Такое решение приняли из-за нарушения прав уйгуров. Япония поддержала дипломатический бойкот.