Мир 01 января 2023, 02:17 Запущенная КНДР ракета в новогоднюю ночь пролетела около 400 километров «Йонхап»: запущенная 1 января ракета КНДР пролетела около 400 километров РИА «Новости»

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Баллистическая ракета, запущенная Северной Кореей в ночь на 1 января, упала в Японском море у восточного побережья Корейского полуострова. Об этом сообщило агентство «Йонхап» со ссылкой на южнокорейских военных.

«Ракета упала в Японском море за пределами исключительной экономической зоны Японии», — сообщил министр обороны Японии Ясукадзу Хамада.

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Он добавил, что страна выразила протест КНДР в связи с очередным пуском.

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Сообщается, что ракета пролетела около 400 километров при максимальной высоте в 100 километров. Данных об ущербе самолетам или судам нет.

Сегодняшний пуск стал первым для КНДР в новом 2023 году. В прошлом году северокорейские военные запустили около 70 ракет за 37 запусков. Последний состоялся накануне, 31 декабря. Было выпущено три баллистические ракеты.