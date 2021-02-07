Сеть магазинов в США решила платить сотрудникам $100 за прививку от коронавируса

«Мы настоятельно рекомендуем всем клиентам и сотрудникам получить вакцину, чтобы сдержать распространение COVID-19. Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить доступ к препарату, как только он станет доступен», — приводит телеканал слова главного медицинского специалиста компании Марка Уонкинса.

В Kroger сообщили, что руководство выделило 50 миллионов долларов на разовые выплаты сотрудникам, которые решат сделать прививку. Еще компания будет раздавать топливные баллы за вакцинацию. Если кому-то нельзя делать прививку по медицинским показаниям, то деньги заплатят за посещение специальных курсов, где рассказывают о мерах предосторожности во время пандемии.

В Соединенных Штатах одобрили две вакцины от коронавируса. Один препарат создали Pfizer и BioNTech, а другой разработали специалисты Moderna.