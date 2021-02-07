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    07 февраля 2021, 08:21

    Сеть магазинов в США решила платить сотрудникам $100 за прививку от коронавируса

    Андрей Иванов

    Руководство американской компании Kroger, которой принадлежит сеть магазинов, решила простимулировать вакцинацию среди своих сотрудников деньгами. За прививку будут выплачивать 100 долларов. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителей Kroger.
    Сеть магазинов в США решила платить сотрудникам $100 за прививку от коронавируса

    «Мы настоятельно рекомендуем всем клиентам и сотрудникам получить вакцину, чтобы сдержать распространение COVID-19. Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить доступ к препарату, как только он станет доступен», — приводит телеканал слова главного медицинского специалиста компании Марка Уонкинса.

    В Kroger сообщили, что руководство выделило 50 миллионов долларов на разовые выплаты сотрудникам, которые решат сделать прививку. Еще компания будет раздавать топливные баллы за вакцинацию. Если кому-то нельзя делать прививку по медицинским показаниям, то деньги заплатят за посещение специальных курсов, где рассказывают о мерах предосторожности во время пандемии.

    В Соединенных Штатах одобрили две вакцины от коронавируса. Один препарат создали Pfizer и BioNTech, а другой разработали специалисты Moderna.