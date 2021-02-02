Вакцину уже получили 26,5 миллиона жителей страны. По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США коронавирусом заразились 26,3 миллиона человек.

Полностью привился 1,8% населения. По информации агентства, каждый день в Штатах делают порядка 1,34 миллиона прививок от коронавируса. Американские ученые, в том числе и главный инфекционист Энтони Фаучи, подсчитали, что для появления коллективного иммунитета антитела к вирусу должны сформировать не менее, чем у 70% американцев.

Президент США Джо Байден в конце прошлого месяца сказал, что программа вакцинации пока находится в «худшем состоянии, чем ожидалось». Власти намерены закупать еще больше доз вакцины. Американский лидер заявил, что до осени привиться должны 300 миллионов человек. В Штатах зарегистрированы вакцины от компаний Pfizer и Moderna.