facebook_pixel
    02 февраля 2021, 07:23

    Вакцинированных в США стало больше, чем заболевших — Bloomberg

    Наза Салех Захи

    Число американцев, которые получили хотя бы одну из двух прививок от коронавируса, превысило количество заболевших COVID-19 в США. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственную статистику.

    Вакцину уже получили 26,5 миллиона жителей страны. По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США коронавирусом заразились 26,3 миллиона человек.

    Полностью привился 1,8% населения. По информации агентства, каждый день в Штатах делают порядка 1,34 миллиона прививок от коронавируса. Американские ученые, в том числе и главный инфекционист Энтони Фаучи, подсчитали, что для появления коллективного иммунитета антитела к вирусу должны сформировать не менее, чем у 70% американцев.

    Президент США Джо Байден в конце прошлого месяца сказал, что программа вакцинации пока находится в «худшем состоянии, чем ожидалось». Власти намерены закупать еще больше доз вакцины. Американский лидер заявил, что до осени привиться должны 300 миллионов человек. В Штатах зарегистрированы вакцины от компаний Pfizer и Moderna.