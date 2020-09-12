Сестра Колесниковой рассказала о ее самочувствии

Члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой передали в СИЗО личные вещи. По словам адвокатов, она выглядит бодро и шутит, заявила в пятницу ее сестра Татьяна Хомич.

Колесникова находится в минском СИЗО, ее обвиняют в призывах к захвату власти. Утром 7 сентября неизвестные затолкали оппозиционерку в тонированный фургон с надписью «Связь». После, по словам Колесниковой и ее соратников, ее пытались вывезти на Украину.

По словам Хомич, она общалась с адвокатами сестры и узнала от них, что та находится «в хорошем настроении».

«Маша шутит, я знаю, что она бодра. Ей получилось передать личные вещи, потому что ее похитили, как она была — и три дня у нее не было возможности получить какие-то личные вещи», — привело РИА «Новости» слова Хомич.

В настоящее время на свободе в Белоруссии остался лишь один член президиума Координационного совета — нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич.

10 сентября адвокат Колесниковой обратился в СК Белоруссии из-за похищения и угроз со стороны силовиков. В заявлении говорится, что Колесниковой угрожали вывезти ее из страны «живой или по частям» или посадить на 25 лет.