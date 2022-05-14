Bild обвинил российских хакеров в планировании атаки на серверы Евровидения

Хакерская группа Killnet собирается заблокировать возможность голосования на Евровидении в Турине. С такими обвинениями выступил немецкий таблоид Bild.

Глава отдела по интернет-безопасности Рюдигер Трост заявил изданию, что в рамках таких атак хакеры заваливают сервер запросами.

«Возникает намеренно вызванное перенапряжение. На нормальные запросы поэтому не поступает никаких ответов», — пояснил он.

В Европейском вещательном союзе сообщили, что готовы отражать хакерские атаки. По словам одного из представителей организации, система голосования Евровидения обладает широким спектром мер безопасности, чтобы защититься от влияния извне.

Финал Евровидения пройдет сегодня в Турине. Фаворитом считают украинскую группу Kalush Orchestra. Музыкальный критик Евгений Бабичев в беседе с «360» отметил, что победа Украины на конкурсе станет политической.