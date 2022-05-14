Музыкальный критик предрек политическую победу Украины на Евровидении

В субботу в Турине пройдет финал Евровидения. Победу на конкурсе пророчат Украине. С таким прогнозом согласился музыкальный критик Евгений Бабичев. Своей оценкой выступления группы Kalush Orchestra в полуфинале специалист поделился в беседе с «360».

По мнению эксперта, в случае победы Украины, безусловно, можно говорить о том, что эта поддержка на 80% имеет политическую подоплеку. Причем и участники группы Kalush Orchestra это понимают, видят и чувствуют, отметил он.

«Первый полуфинал был откровенно слабее второго и отобраться из первого было намного проще, но как только ребята появились на сцене, все встали со своих мест, были такие овации, которых в принципе ни у кого в первом полуфинале и не было. И когда солист в конце сказал: „Спасибо за поддержку Украины“, — все однозначно стало понятно», — сказал Бабичев.

Специалист напомнил, что номинально Евровидение — это конкурс вне политики, поэтому когда Kalush Orchestra на открытии давали десятки интервью, ни в одном из них они не упомянули ситуацию на Украине, вообще не касались этой темы.

«Но мы же понимаем, что стоит за этой фразой „спасибо за поддержку“. Это не о поддержке в данную минуту на этой сцене, это о поддержке в целом», — отметил собеседник «360».

Бабичев обратил внимание, что финал Евровидения в Турине — один из сильнейших за последние годы. Участвует много звезд. Чего только стоит Rasmus из Финляндии или звезда TikTok Сэм Райдер. По оценке критика, есть еще пять-семь очень качественных выступлений, которые могли бы завоевать первое место.

«Тем не менее я останусь верен своего прогнозу. Я считаю, что Украина победит безоговорочно. Сможет ли она провести Евровидение в следующем году — навряд ли. Поэтому я уже предвижу открытую борьбу за право провести этот конкурс среди стран-организаторов. Испания уже за день до финала откровенно говорит о том, какие города могли бы принять конкурс», — отметил он.

Критик напомнил, что по правилам, если страна-победительница по какой-то причине не может принять конкурс, то эту миссию берут на себя страны-организаторы. Среди них, в частности, Великобритания, Италия, Германия и уже упомянутая Испания.

Российский певец Филипп Киркоров, который представлял Россию на конкурсе в 1995 году, приехал на Евровидение в Турин. Он отметил, что находится там в качестве приглашенного гостя. Артист согласился с мнением о том, что, вероятнее всего, победа достанется Kalush Orchestra, написали «Дни.ру».