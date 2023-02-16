Мир 16 февраля 2023, 09:15 Серия взрывов прогремела в Запорожье Рогов: шесть взрывов прозвучали в Запорожье РИА «Новости»

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Как минимум шесть взрывов прогремело утром 16 февраля в Запорожье, находящемся под контролем властей Украины. Об этом в эфире телеканала «Соловьев Live» сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, взрывы начались около 03:55 по московскому времени.

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«Это была целая серия взрывов. Земляки сообщали про шесть взрывов», — добавил Рогов.

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Подробностей случившегося он не сообщил, уточнив, что предоставит их в ближайшее время.

Минувшей ночью на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Глава офиса президента страны Андрей Ермак сообщил о попаданиях на севере и западе страны, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях. Во Львовской области власти заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры.