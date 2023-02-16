Мир 16 февраля 2023, 08:58 Ермак заявил о попаданиях в нескольких областях Украины после ракетных ударов Ермак сообщил об ударах в Днепропетровской и Кировоградской областях Украины РИА «Новости»

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На севере и западе Украины, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях сообщили о ракетных ударах минувшей ночью. Такую информацию опубликовал в Telegram руководитель офиса президента страны Андрей Ермак.

Других подробностей глава офиса Владимира Зеленского не привел.

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В ночь на 16 февраля на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу.

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Утром о последствиях сообщил не только Ермак, но и глава военной администрации Львовской области Максим Козицкий. В регионе произошел взрыв на объекте критической инфраструктуры, написал он в своем Telegram-канале.

Козицкий уточнил, что в результате возник пожар, его ликвидировали. Никто не пострадал.